Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин.
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– У нас, как и во всем мире, уже зафиксирован индийский штамм. Мы с министром обсуждали этот вопрос, когда о нем только заговорили. Мы выработали определенные меры – от психологических до лечения. Мы ждали и были к этому готовы. Пока те прогнозы, которые мы обсуждали, они оправдываются. Но сколько будет этих штаммов еще (и не только индийских), никто не знает. Поэтому я уже много раз говорил и повторяю: наша главная задача – в том числе и вакцинация. Чтобы каждый понимал: вакцина – это не то, что ты провакцинировался и что хочу, то и делаю: все, я уже обезопасился. Нет! Как показывает ситуация в мире – нет! Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься, это факт практически неоспоримый, – отметил Глава государства.
При этом Александр Лукашенко особо подчеркнул, что каждый человек – хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что это не только его здоровье:
– Если он заразился, то он может заразу подкинуть другому. В этом как раз его коллективная ответственность.
Глава государства добавил: об этой болезни мы многое не знаем. В связи с этим – поручение:
– Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее – знайте, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется, не хочет – не надо.
Вместе с тем, отметил Александр Лукашенко, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Например, врачей, работников торговли, аптек, социальных служб. О врачах – подробнее:
– Это просвещенные люди. У нас среди врачей больше всего вакцинированных – более 70 процентов. Не надо никого заставлять, они и сами это понимают.
Что касается остальных:
– Попросите, убедите, у нас люди толковые.
Глава государства привел статистику. По его словам, в связи с тем, что мы «не давим на людей, как это произошло в Литве», две дозы прививки получили чуть более одного миллиона человек. Один укол – около двух миллионов:
– Пока я не могу ни с чем сравнить. Ну и международные исследования и прочие заявления, разные научные статьи в авторитетных журналах пока не дают мне оснований, как и вам, заявить, много это или мало. Вакцины есть: есть китайская, есть российская. Запад предложил нам через Республику Польша западную вакцину. Если Минздраву она нужна – мы можем ее завезти. Для того, чтобы люди могли выбрать. «Белмедпрепараты» еженедельно поставляют не менее 90 тысяч доз «Спутника V». И сегодня я хочу услышать, как продвигается процесс вакцинации населения в регионах и когда мы достигнем желаемого уровня, если он есть.
Президент сегодня совершает рабочую поездку в Витебский район, где посещает предприятие «БелВитунифарм», являющееся высокотехнологичным специализированным производством в области ветеринарной медицины и выступившее с инициативой организации производства вакцины от коронавируса.