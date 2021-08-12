Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

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– отметил Глава государства.При этом Александр Лукашенко особо подчеркнул, что каждый человек – хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что это не только его здоровье:Глава государства добавил: об этой болезни мы многое не знаем. В связи с этим – поручение:Вместе с тем, отметил Александр Лукашенко, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Например, врачей, работников торговли, аптек, социальных служб. О врачах – подробнее:Что касается остальных:Глава государства привел статистику. По его словам, в связи с тем, что мы «не давим на людей, как это произошло в Литве», две дозы прививки получили чуть более одного миллиона человек. Один укол – около двух миллионов:Президент сегодня совершает рабочую поездку в Витебский район, где посещает предприятие «БелВитунифарм», являющееся высокотехнологичным специализированным производством в области ветеринарной медицины и выступившее с инициативой организации производства вакцины от коронавируса.