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  2. Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минске

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минске

Такое приглашение Президент озвучил сегодня в ходе общения с журналистами. В частности, прозвучал вопрос о том, что парад Победы — это мощный идеологический и патриотический момент не только для нас, но и для наших союзников в Великой Отечественной войне. Не побоятся ли они приехать к нам для участия в военном параде?

По словам Президента, правильно было бы всем собраться в Минске, потому что Беларусь больше всех пострадала в результате Великой Отечественной войны:

— Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Каждый третий погиб. Оставшиеся старики, дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться. А тем более сейчас. Пользуясь случаем, приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Как отреагируют, не знаю, но думаю, что слишком далеко зашли и так быстро к 9 мая оттуда не выйти. Но будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Не приедет — сами проведем парад.

Александр Лукашенко предложил с помощью российских журналистов показать белорусский парад россиянам.

— Это тоже соответствующий тест на дружбу, — резюмировал Глава государства.

Лукашенко о критике решения провести парад: реагировать надо адекватно
Фото: БЕЛТА
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