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  2. Лукашенко о критике решения провести парад: реагировать надо адекватно

Лукашенко о критике решения провести парад: реагировать надо адекватно

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, отвечая на вопросы журналистов: 

— Если в твой адрес какие-то сыплют обвинения, выдвигают какие-то версии  — конечно, нужно реагировать. Может быть не сразу. Надо всегда вовремя, целенаправленно и адекватно реагировать.

Речь шла о негативных комментариях в некоторых российских СМИ и Телеграм-каналах о решении провести парад 9 мая.

— Парад пройдет, переживем мы это все, и волна эта спадет... Надо спокойно на это реагировать. Большое видится на расстоянии. Пройдем этот период — сядем и сделаем соответствующие выводы.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства высказал мнение о том, что тестирование на COVID-19 не всегда является информативным на 100%. В то же время Президент акцентирует внимание:

— Сегодня не тесты главное. Мы к этому пришли опытным путем: сегодня в этой реальной борьбе за человека важны пневмонии. Потому что все эти «ковиды», коронавирусы дают пневмонию: люди болеют пневмониями. Вот это самое главное… Вот тут все должностные лица, ответственные по регионам, подключены для оказания помощи на местах для лечения  всех пневмонийных (больных. — Прим. ред). Сегодня таких больных по стране 12 415. Из них 1008 человек классифицированы как тяжелобольные.

На сегодняшнее утро коронавирус выявлен у 18350 человек. Это 8,7 % от всех тестируемых. Всего на утро 5 мая протестировано 211 369 человек.  Президент напомнил, что сейчас в стране 2500 аппаратов ИВЛ, еще несколько десятков закуплено, кроме того, есть и 500 наркозно-дыхательных аппаратов.

— Сегодня на ИВЛ 240 человек — это 9,5 % от наличия аппаратов. Люди в Италии, Испании умирали от отсутствия ИВЛ…   У нас только десятая часть всех аппаратов задействована. Кроме того, у нас за сутки освободилось 300 коек. Министр здравоохранения доложил, что в Витебске начинают больницы возвращать к нормальному режиму.  Мы на спортивных объектах (не размещаем больных. — Прим. ред) — Бог нас от этого миловал.

Фото: БЕЛТА

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