Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Индонезия - важный и перспективный партнер для Беларуси в Юго-Восточной Азии.
"Рассчитываю на более полное использование потенциала двустороннего взаимодействия для расширения сотрудничества в различных сферах, в том числе через реализацию белорусско-индонезийских проектов и создание совместных предприятий", - отметил Александр Лукашенко.
Фото: epa.eu
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Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием
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