Лукашенко поздравил Педро Кастильо с избранием Президентом Перу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Педро Кастильо с избранием Президентом Перу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Педро Кастильо
"Убежден, что ваша преданность Родине и перуанскому народу будет способствовать достижению высокого уровня развития страны, значительному расширению ее авторитета в региональном и международном контекстах", – говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации политического диалога с Перу на основе понимания и взаимного уважения, усилении торгово-экономических и гуманитарных связей.
Фото: AP
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