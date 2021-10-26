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  2. Лукашенко пояснил, почему нельзя во время пандемии останавливать плановую помощь

Лукашенко пояснил, почему нельзя во время пандемии останавливать плановую помощь

Во время посещения Лидской центральной районной больницы Президент в беседе с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником еще раз затронул тему необходимости сохранения плановой медицинской помощи. Глава государства пояснил, что ее откладывание может нести риск для пациентов, быть еще более опасным, чем сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить прием пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными.


– Ничего нельзя откладывать – вот такая задача, – подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Владимира Караника, все виды плановой помощи сохранены. Ресурсы это позволяют. 

В больнице председатель облисполкома также доложил Главе государства об эпидемиологической ситуации и организации всех видов медицинской помощи в Гродненской области. В регионе показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели снизился на 6,5%. В настоящее время для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 выделено примерно 35 процентов от имеющегося коечного фонда. Перепрофилирование коек осуществляется поэтапно по мере необходимости. Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками.

/будет дополнено/
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Фото: БЕЛТА
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