Лукашенко пояснил, почему нельзя во время пандемии останавливать плановую помощь

– Ничего нельзя откладывать – вот такая задача, – подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам Владимира Караника, все виды плановой помощи сохранены. Ресурсы это позволяют.
В больнице председатель облисполкома также доложил Главе государства об эпидемиологической ситуации и организации всех видов медицинской помощи в Гродненской области. В регионе показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели снизился на 6,5%. В настоящее время для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 выделено примерно 35 процентов от имеющегося коечного фонда. Перепрофилирование коек осуществляется поэтапно по мере необходимости. Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками.
/будет дополнено/
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Фото: БЕЛТА