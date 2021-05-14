Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества

Президент также требует, чтобы доступ к рынку был обеспечен для всех желающих фермеров:
– Для меня главное – человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Надо вернуться к вопросу контроля за рынками и посмотреть – как на Комаровке? Может, там опять появились посредники, как это было когда-то?.. У нас это было. Надо посмотреть и навести порядок на всех рынках… Потому что мы снова вернемся к тому, что было в середине 90-х.
Глава государства подчеркнул:
– Люди должны свободно продать свой товар: и на Комаровке, и здесь, на всех рынках… Незыблемо должно быть – доступ на рынок.
– Сегодня никаких проблем с предоставлением мест для любых желающих фермеров торговать на этом рынке нет: кто желает – торгует, никакой очереди здесь нет, мы никому не отказываем, – заверил губернатор Минской области Александр Турчин. – Кто не может позволить себе торговать каждый день, торгует на площадке рядом с рынком.
В то же время, как сообщил Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, не все фермеры хотят торговать на рынке в течение всей недели: им было бы удобно приезжать сюда только на выходные, в то время как на рынке не всегда соглашаются на такой вариант.
– Что это за государственные люди, которые мешают торговать людям? – возмутился таким подходом Президент.
Сегодня собственной продукцией на рынке торгуют только 25% арендаторов.
Фото: БЕЛТА