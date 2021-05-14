Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества

Президент также требует, чтобы доступ к рынку был обеспечен для всех желающих фермеров:Глава государства подчеркнул:– заверил

В то же время, как сообщил Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, не все фермеры хотят торговать на рынке в течение всей недели: им было бы удобно приезжать сюда только на выходные, в то время как на рынке не всегда соглашаются на такой вариант.

– Что это за государственные люди, которые мешают торговать людям? – возмутился таким подходом Президент.

Сегодня собственной продукцией на рынке торгуют только 25% арендаторов.

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