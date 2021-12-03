SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко посоветовал западным дипломатам в Беларуси не торопиться хвататься за чемоданы

Лукашенко посоветовал западным дипломатам в Беларуси не торопиться хвататься за чемоданы

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал западным дипломатам в Беларуси не торопиться хвататься за свои чемоданы, ожидая выдворения из страны на фоне вводимых санкций. Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает БЕЛТА.

"Мы уже заметили: вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся", – заявил Глава государства.

"Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", – добавил белорусский лидер.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы