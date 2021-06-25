«Это должна быть жемчужина». Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь

В Свято-Успенском соборе Президент зажег свечу перед иконой Божией Матери Жировичской, принял участие в молебне. Также Александр Лукашенко почтил память митрополита Филарета, который отдал немало сил на возрождение монастыря. На могилу почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Глава государства принес корзину белых роз – любимых цветов экс-предстоятеля Белорусской православной церкви.
Кроме того, Президент обсудил с присутствующими перспективы благоустройства Жировичей и непосредственно монастыря.
– Что надо сделать? Надо в течение этого года представить мне план модернизации этого поселения – от центра и до окраин, что называется. По принципу Копыси. Я сверху посмотрел и еще раз облечу, когда буду домой возвращаться. Оно хорошо видно. Но то, что я видел, – это негоже. Надо сделать здесь как Копысь: улицы, улочки, переулки, дороги – и все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести эту тысячу гектаров. Выработать под потребности (смотря, какая живность здесь) севооборот. Аграрии пусть проработают. В общем, надо оснастить все. Это должна быть жемчужина, и она смотреться должна, как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Но, как Владыка говорит, по-хозяйски, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Не надо размахиваться, времена не те, да это и неправильно будет. Это будет плохо, если мы храмы в порядок приведем, вылижем здесь в центре все, а там, где люди живут, будет неважно.
Среди поднятых вопросов – перспективы переноса в Жировичи Минской духовной академии, а также возможное строительство новой обители на территории монастыря, где будет осуществляться подготовка священнослужителей. Пока этот вопрос находится в стадии проработки.
– У нас же идея среди священнослужителей и в миру уже бытует о концентрации всех творческих сил наших – преподавателей, студентов, слушателей – здесь? – уточнил Президент.
– Такое мнение тоже есть, но и в Минске есть плюсы: возможность взаимодействия со светскими университетами, библиотеками. И там легче преподавателям. Но мы будем смотреть комплексно. Семинария здесь должна быть однозначно. Вопрос только по академии, – ответил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. – Мы сейчас ориентируемся на то, чтобы уровень образования поднять на новую высоту.
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить межконфессиональный мир в БеларусиФото: БЕЛТА