Лукашенко подтверждает готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном

Фото: архив

БЕЛТА

, – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном на благо народов двух стран. Он также пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успешного воплощения задуманного, а жителям Кыргызстана – мира, счастья и добра.