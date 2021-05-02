Лукашенко передал в дар Кафедральному собору в Турове воссозданный Туровский крест

Президент в праздник Пасхи посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове Житковичского района. Храм был построен в 2013 году в древнем византийском стиле. На колокольне собора установлены девять колоколов, самый большой весит 1,3 тонны.







В храме Главу государства приветствовали дети прихожан. Они преподнесли ему букет цветов и корзину с пасхальным набором. Александр Лукашенко также вручил детям подарки. Церковный хор исполнил пасхальные песнопения. Рядом с иконой Воскресение Христово Президент зажег праздничную свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

В дар храму Александр Лукашенко преподнес воссозданную святыню Туровской епархии Белорусской православной церкви – напрестольный Туровский крест. Он относится к воздвизальным (напрестольным) крестам византийских и древнерусских храмов.





В свое время Туровский крест был главной святыней Туровской епархии, хранился на престоле кафедрального собора города, но после землетрясения, разрушившего собор в XI веке, был утрачен. История его воссоздания началась в 1962 году, когда во время раскопок в Турове обнаружили четыре иконки с ликами святых, которые датируются XII веком. На одной из них, предположительно, изображен Кирилл Туровский. По мнению ученых, найденные иконки имели отношение к напрестольному кресту Туровского епископального храма.В июне 2017 года, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Президент поручил восстановить Туровский крест. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста для Туровской епархии Белорусской православной церкви и Национальной академии наук Беларуси.





Главная святыня Туровского княжества украшена драгоценными камнями, а кипарисовое основание декорировано золотыми пластинами с изображениями святых.

В подарок Главе государства преподнесли икону святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.





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