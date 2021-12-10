Лукашенко отметил хорошие результаты стран – членов ЕАЭС во внешней и взаимной торговле

– Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году мы достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле, почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки – это хороший сигнал.
По словам Президента, дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года. В плановом порядке идет реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
– Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза, – заявил Александр Лукашенко. – Вместе с тем сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Касаясь довольно объемной повестки, которая вынесена на рассмотрение участников заседания, Глава белорусского государства подробнее остановился на следующих вопросах:
– Нам предстоит подписать Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, которое является одним из основных элементов формируемой единой системы таможенного транзита союза.
Александр Лукашенко обратил внимание, что цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени, а применение навигационных пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между странами союза, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность ЕАЭС.
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