SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко отметил хорошие результаты стран – членов ЕАЭС во внешней и взаимной торговле

Лукашенко отметил хорошие результаты стран – членов ЕАЭС во внешней и взаимной торговле

В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции, Александр Лукашенко отметил позитивные результаты торговли. В частности, он обратил внимание на такой факт:
 

– Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году мы достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле, почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки – это хороший сигнал.
 
По словам Президента, дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года. В плановом порядке идет реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
 
– Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза, – заявил Александр Лукашенко. – Вместе с тем сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

 
Касаясь довольно объемной повестки, которая вынесена на рассмотрение участников заседания, Глава белорусского государства подробнее остановился на следующих вопросах:
 
– Нам предстоит подписать Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, которое является одним из основных элементов формируемой единой системы таможенного транзита союза. 
 
Александр Лукашенко обратил внимание, что цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени, а применение навигационных пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между странами союза, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность ЕАЭС. 







Лукашенко: реальная цель Запада – уничтожение конкурентов

Лукашенко: изменения в Договоре о ЕАЭС затрагивают вопросы, продиктованные жизнью

Лукашенко: неотъемлемым элементом международной деятельности должна стать защита экономических интересов ЕАЭС

Лукашенко призывает страны ЕАЭС в 2022 году активизировать промышленную кооперацию

Лукашенко заявил о необходимости взаимного признания электронной цифровой подписи в ЕАЭС

Лукашенко: США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, моя просьба – чтобы мы были вместе

Путин: несмотря на сложные условия, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно

Токаев: экономика ЕАЭС демонстрирует стабильность и рост

Назарбаев: близкие страны не имеют другие пути, кроме как развиваться на основе взаимовыгодной интеграции

Пашинян: нужно увеличивать доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС

Кыргызстан призывает активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах внутри ЕАЭС

Президент Узбекистана: ЕАЭС нужен совместный план мероприятий в сфере зеленого развития

Президент Кубы: высказываем нашу поддержку Беларуси в противостоянии попыткам дестабилизации ситуации в стране

Экспорт российских лесоматериалов за пределы ЕАЭС будет ограничен

Петришенко: главы государств поддержали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров с использованием пломб
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы