Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять

Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять

Президент ориентирует аграриев на оперативность решения задач уборочной кампании и мобильность в принятии решений. Об этом Александр Лукашенко сказал на поле ОАО «Новая жизнь» во время рабочей поездки в Несвижский район.

Глава государства отметил:

– Этот вирус все-таки нас на место поставил. Естественно, экономика в мире практически не работала. Только оживает сейчас. Атмосфера не загажена. Может, и в связи с этим восстановилась такая погода, которая должна быть. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час. Не надо думать: вот, сегодня дождь прошел, подождем, через день-два все подсохнет, будем убирать. Нет, надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке, подсушивать. Мы все-таки живем в зоне рискованного земледелия. И вести активно надо уборку.

При этом Президент обратил внимание на то, что хоть сам урожай в это году выше прошлогоднего, по темпам уборочной кампании наметилось некоторое отставание. Глава государства ориентирует:

– Надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники – море. Организовать надо.

Важнейший момент – адекватно труду отблагодарить сельчан материально:

– Не забывайте людям заплатить. Они же в сельском хозяйстве ждут уборку. Потому что уборка, посевная  – это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно.

Александр Лукашенко сделал также акцент на том, что уборочная кампания сегодня даже важнее политической.

– Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы  – это уже вторично. Кто бы тут ни был Президентом и губернатором, хлеб нужен будет всегда. Не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал, когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому, чего бы нам не стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы. Смотрите, особенно в Минской области. Два миллиона  – это сегодня это твой минимум, – обратился Президент к председателю Минского облисполкома Александру Турчину. – Тут даже и разговаривать нечего. На это надо настраиваться. И это же не для того, как в советские времена было: больше получил – больше у тебя забрали. Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться продать. Но государство лишнее покупать тоже не намерено.

– У нас есть покупатели, – заверил губернатор.

– Отлично, – сказал Глава государства. – Самые лучшие покупатели  – это те, которые производят мясо и молоко. Все хлеба надо людям отдать на хлеб и на фураж – накормить скот и получить мясо, молоко.

В целом же по стране Глава государства виды на урожай оценил так:

– Когда мы говорим о том, что мы восемь миллионов тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 миллиона тонн – зерна кукурузы. В общем, 9,5 миллиона тонн зерна в этом году  – это минимум, который должны взять. И мы можем его взять… Мы до 20 августа должны все убрать колосовые.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
В Калинковичах голова мальчика застряла между прутьями ограждения - помогли спасатели
Стало известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Instagram попался на слежке за пользователями, но не всеми
ЦИК опубликовал данные о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Во вторник в Беларуси кратковременные дожди и до 30 градусов тепла
В Гомеле перевернулась машина – пострадал подросток
Стал известен состав жюри Венецианского кинофестиваля
Индия начала тестирование на людях вакцины от коронавируса
Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
Президент посещает Несвижский завод детского питания
Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений
Стало известно, сколько зарабатывает Алла Пугачева
Президент совершает рабочую поездку в Несвижский район
Цена золота достигла рекордного значения в истории
Врач заявил о бесполезности диет при ожирении
Курс биткойна поднялся выше 10 тысяч долларов
Власти США собираются потратить триллион долларов на поддержку экономики
Писательница Тамара Гусаченко: сегодня стоит непростая задача – сохранить стабильность и мир в родной стране
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
В лобовом столкновении в Горецком районе погиб водитель «Лады»
В Сиэтле после беспорядков задержали около 50 человек
В Логойском районе водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП, в котором погибла пассажирка
Завершился чемпионат Англии по футболу
Умер японский дизайнер Кансай Ямамото
50 лет назад на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат СССР по легкой атлетике. Сравнили результаты того первенства с нынешними
Черная смородина при соблюдении необходимых требований хорошо растет и плодоносит на одном месте до 10 лет
Какие стратегические и научные интересы Беларусь преследует на ледовом континенте
В Гомеле во время ремонта обрушились перекрытия четырехэтажного здания
Как выбрать полезный хлеб
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Особенные люди
Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии
Коронавирус атакует людей с ожирением: как заботиться о здоровье людям с сахарным диабетом
Осознанное отцовство — новый тренд среди молодых семей. Почему важно «рожать вместе»
В Белыничском районе утонул ребенок
Секреты успешной рыбалки: как поймать пугливого линя
"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Более 60 человек погибли в результате вооруженного нападения на западе Судана
В Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии
День военно-морского флота, черничный фестиваль и спартакиада по парусному спорту. Главное за воскресенье
Как Валерий Цепкало «трижды» переболел коронавирусом и зачем уехал в Москву
Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
Гороскоп на 28 июля
Таисия Повалий: Лукашенко думает о своей стране, а не о том, как понравиться кому-то
Авторы
СКАНИРУЙТЕ