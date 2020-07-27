Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять

Президент ориентирует аграриев на оперативность решения задач уборочной кампании и мобильность в принятии решений. Об этом Александр Лукашенко сказал на поле ОАО «Новая жизнь» во время рабочей поездки в Несвижский район.

Глава государства отметил:

– Этот вирус все-таки нас на место поставил. Естественно, экономика в мире практически не работала. Только оживает сейчас. Атмосфера не загажена. Может, и в связи с этим восстановилась такая погода, которая должна быть. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час. Не надо думать: вот, сегодня дождь прошел, подождем, через день-два все подсохнет, будем убирать. Нет, надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке, подсушивать. Мы все-таки живем в зоне рискованного земледелия. И вести активно надо уборку.

При этом Президент обратил внимание на то, что хоть сам урожай в это году выше прошлогоднего, по темпам уборочной кампании наметилось некоторое отставание. Глава государства ориентирует:

– Надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники – море. Организовать надо.

Важнейший момент – адекватно труду отблагодарить сельчан материально:

– Не забывайте людям заплатить. Они же в сельском хозяйстве ждут уборку. Потому что уборка, посевная – это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно.

Александр Лукашенко сделал также акцент на том, что уборочная кампания сегодня даже важнее политической.

– Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы – это уже вторично. Кто бы тут ни был Президентом и губернатором, хлеб нужен будет всегда. Не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал, когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому, чего бы нам не стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы. Смотрите, особенно в Минской области. Два миллиона – это сегодня это твой минимум, – обратился Президент к председателю Минского облисполкома Александру Турчину. – Тут даже и разговаривать нечего. На это надо настраиваться. И это же не для того, как в советские времена было: больше получил – больше у тебя забрали. Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться продать. Но государство лишнее покупать тоже не намерено.

– У нас есть покупатели, – заверил губернатор.

– Отлично, – сказал Глава государства. – Самые лучшие покупатели – это те, которые производят мясо и молоко. Все хлеба надо людям отдать на хлеб и на фураж – накормить скот и получить мясо, молоко.

В целом же по стране Глава государства виды на урожай оценил так:

– Когда мы говорим о том, что мы восемь миллионов тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 миллиона тонн – зерна кукурузы. В общем, 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – это минимум, который должны взять. И мы можем его взять… Мы до 20 августа должны все убрать колосовые.

Фото: БЕЛТА

