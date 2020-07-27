Крупко: есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко уверен в возможности убрать все зерновые колосовые за 21 погожий день. Об этом он сказал во время доклада Президенту на поле ОАО «Новая жизнь». Министр проинформировал Главу государства:

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– В нынешнем году уборочная площадь колосовых зерновых составляет 2 миллиона 162 тысячи гектаров. Плюс 32 тысячи гектаров к уровню прошлого года. На сегодняшний день мы убрали уже 19 процентов – 406 тысяч гектаров при урожайности 37,6 центнера с гектара. С прибавкой 4,4 намолочено 1 миллион 226 тысяч тонн. Эта урожайность нам позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 миллиона тонн. Прибавка составит по колосовым плюс 1,5 миллиона тонн зерна.

По информации Ивана Крупко, к завершению идет уборка рапса:

– Еще осталось 4–5 дней. 89 процентов убрано рапса на площади 286 тысяч гектаров. Получено 680 тысяч тонн при урожайности 23,8 центнера с гектара. Прибавка к прошлому году – 3 процента. Прибавку ожидаем в 100 тысяч тонн семян рапса.

В высокой степени готовности парк машин, и он продолжает пополняться:

– Сегодня задействованы полторы тысячи машин на уборке рапса. Через 4–5 дней эти машины подключатся к уборке зерновых колосовых. У нас 8,5 тысячи комбайнов. В этом году мы получили 268 машин. До 1 августа получим 107 машин еще в Могилевскую область и до 15 августа 100 машин в Витебскую область. Нагрузка на комбайн – 257 гектаров, и техническая возможность позволяет убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые. Возможность убирать 4–5 процентов в день – 106 тысяч гектаров – и иметь намолот 384 тысячи тонн. Зерноочистительных и сушильных комплексов в стране имеется 2304. В этом году построено 29.