Президент посетил Несвижский завод детского питания

Во время рабочей поездки в Несвижский район Александр Лукашенко посетил одно из молокоперерабатывающих предприятий - ООО "Несвижский завод детского питания".

На предприятии Президенту доложили о реализации инвестпроекта по строительству современного экспортно-ориентированного молокоперерабатывающего предприятия мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Глава государства посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с технологическим процессом, финансово-экономическими показателями деятельности завода.

Завод в Несвиже начал свою работу в 2016 году (строительство стартовало в 2013 году). На территории около 10 гектаров с нуля было создано современное производство. Сегодня здесь перерабатывается около 270 тонн молока в сутки (проектная мощность – 500 тонн в сутки). Как пояснил председатель Совета директоров ООО "Несвижский завод детского питания" Александр Караник:

- Планомерный выход на проектную мощность по нашему бизнес-плану предусмотрен к 2023 году. Точка безубыточности - 167 тонн в сутки.

Сегодня предприятие поставляет на экспорт 96 процентов продукции. Пока поставки идут исключительно на российский рынок, но в планах начать поставлять продукцию на рынки Китая и Евросоюза.

Александр Караник уточнил:

- В целом, объем инвестиций составил при заявленных 20 миллионах евро изначально 95 миллионов евро. Основные инвестиции были вложены в технологическое оборудование.

Александр Лукашенко поинтересовался:

- А источники инвестиций в основном какие?

- По источникам инвестиций: 40 миллионов евро – это были кредиты банков, остальные – средства акционеров (международной компании «Фуд Юнион» со штаб-квартирой в Гонконге). Фактически это китайские инвестиции, это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, потому что наш уставной фонд 35 млн евро, - ответил председатель совета директоров.

Предприятие отличается высокой степенью автоматизации, работает здесь около 230 человек. Средняя заработная плата на текущий момент составляет 1600 рублей.

Завод использует сырье предприятий Минской области, которые предварительно проходят строгий аудит. Перерабатывается исключительно молоко сорта экстра и выше.

Резюмируя, Александр Караник отметил:

- Мы прекрасно понимаем, что только движение вперед дает результаты. Вы когда-то говорили, если ты бизнесмен – то покажи себя в чистом поле. В приватизации себя любой покажет. В любом проекте есть коммерческие риски...

Президент на это ответил:

- Меня всегда подталкивают – надо риск, надо ошибки. Я говорю – да, риск где-то надо, но надо и понимать, что ошибка дорого стоит. И если у тебя есть труба, которая нефть качает… тогда можно рискнуть. А если у тебя нет денег – иди рискуй, потом без штанов пойдешь, в лаптях.

Президенту предложили продегустировать продукцию завода, и Александр Лукашенко как обычно предложил попробовать несвижскую молочку и журналистам. Репортеры согласились: она великолепна.

Фото: БЕЛТА