Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Президент посетил Несвижский завод детского питания

Президент посетил Несвижский завод детского питания

Во время рабочей поездки в Несвижский район Александр Лукашенко посетил одно из молокоперерабатывающих предприятий - ООО "Несвижский завод детского питания".

На предприятии Президенту доложили о реализации инвестпроекта по строительству современного экспортно-ориентированного молокоперерабатывающего предприятия мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Глава государства посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с технологическим процессом, финансово-экономическими показателями деятельности завода.

Завод в Несвиже начал свою работу в 2016 году (строительство стартовало в 2013 году). На территории около 10 гектаров с нуля было создано современное производство. Сегодня здесь перерабатывается около 270 тонн молока в сутки (проектная мощность – 500 тонн в сутки). Как пояснил председатель Совета директоров ООО "Несвижский завод детского питания" Александр Караник:

- Планомерный выход на проектную мощность  по нашему бизнес-плану предусмотрен к 2023 году. Точка безубыточности - 167 тонн в сутки.

Сегодня предприятие поставляет на экспорт 96 процентов продукции. Пока поставки идут исключительно на российский рынок, но в планах начать поставлять продукцию на рынки Китая и Евросоюза.

Александр Караник уточнил:

- В целом, объем инвестиций составил при заявленных 20 миллионах евро изначально 95 миллионов евро. Основные инвестиции были вложены в технологическое оборудование.

Александр Лукашенко поинтересовался:

- А источники инвестиций в основном какие?

- По источникам инвестиций: 40 миллионов евро – это были кредиты банков, остальные – средства акционеров (международной компании «Фуд Юнион» со штаб-квартирой в Гонконге). Фактически это китайские инвестиции, это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, потому что наш уставной фонд 35 млн евро, - ответил председатель совета директоров.

Предприятие отличается высокой степенью автоматизации, работает здесь около 230 человек. Средняя заработная плата на текущий момент составляет 1600 рублей.

Завод использует сырье предприятий Минской области, которые предварительно проходят строгий аудит. Перерабатывается исключительно молоко сорта экстра и выше.

Резюмируя, Александр Караник отметил:

- Мы прекрасно понимаем, что только движение вперед дает результаты. Вы когда-то говорили, если ты бизнесмен – то покажи себя в чистом поле. В приватизации себя любой покажет. В любом проекте есть коммерческие риски...

Президент на это ответил:

- Меня всегда подталкивают – надо риск, надо ошибки. Я говорю – да, риск где-то надо, но надо и понимать, что ошибка дорого стоит. И если у тебя есть труба, которая нефть качает… тогда можно рискнуть. А если у тебя нет денег – иди рискуй, потом без штанов пойдешь, в лаптях.

Президенту предложили продегустировать продукцию завода, и Александр Лукашенко как обычно предложил попробовать несвижскую молочку и журналистам. Репортеры согласились: она великолепна.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы
В Италии анонсировали продажи вакцины от коронавируса
Футболисты «Ливерпуля» повторили рекорд АПЛ по количеству побед за сезон
Биржа: 27 июля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Гулый: надеемся, в ближайшее время белорусско-российская граница откроется
Директору Полоцкого детдома, где в годы войны было спасено около 200 сирот, присвоено звание Праведника мира
От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым “дела банкиров" 
Игорь Стасевич признан лучшим футболистом тура в чемпионате Беларуси
Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста
За выходные в Брестской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честные выборы глазами детей
Руководитель волонтерского отряда Иван Дусенок: успех приходит к тем, кто хочет трудиться
Mitsubishi не будет поставлять в Европу новые модели
Хоккей. Уроженец Гомеля попал в заявку «Филадельфии» на Кубок Стэнли
Водителям скоро не придется целиться в монитор – инженеры разрабатывают бесконтактный сенсорный экран
Крупко: есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые
В Калинковичах голова мальчика застряла между прутьями ограждения – помогли спасатели
Стало известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Instagram попался на слежке за пользователями, но не всеми
ЦИК опубликовал данные о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Во вторник в Беларуси кратковременные дожди и до 30 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
В Гомеле перевернулась машина – пострадал подросток
Стал известен состав жюри Венецианского кинофестиваля
Индия начала тестирование на людях вакцины от коронавируса
Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна
Президент посетил Несвижский завод детского питания
Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений
Стало известно, сколько зарабатывает Алла Пугачева
Президент совершает рабочую поездку в Несвижский район
мнение
Вадим ГИГИН
О конституции, лошадях и не только…
Цена золота достигла рекордного значения в истории
Врач заявил о бесполезности диет при ожирении
Курс биткойна поднялся выше 10 тысяч долларов
Власти США собираются потратить триллион долларов на поддержку экономики
Писательница Тамара Гусаченко: сегодня стоит непростая задача – сохранить стабильность и мир в родной стране
В лобовом столкновении в Горецком районе погиб водитель «Лады»
В Сиэтле после беспорядков задержали около 50 человек
В Логойском районе водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП, в котором погибла пассажирка
Завершился чемпионат Англии по футболу
Умер японский дизайнер Кансай Ямамото
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
50 лет назад на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат СССР по легкой атлетике. Сравнили результаты того первенства с нынешними
Черная смородина при соблюдении необходимых требований хорошо растет и плодоносит на одном месте до 10 лет
Какие стратегические и научные интересы Беларусь преследует на ледовом континенте
Авторы
СКАНИРУЙТЕ