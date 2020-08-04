Лукашенко об экономическом развитии: необходимо идти дальше с четким пониманием целей

В решении экономических задач Президент требует сосредоточиться прежде всего на ликвидации влияния пандемии коронавируса на экономику. Александр Лукашенко обращает внимание:



– Вы видите, какая ситуация в мире – закрытие границ, массовое банкротство, дикая безработица. Интеграционные структуры и блоки, по сути, парализованы. Буквально за два-три месяца разрушены самые устойчивые связи. Происходит то, о чем не могли подумать даже убежденные пессимисты. Практически все эксперты прогнозируют длительную рецессию и обвал.



Глава государства убежден, что либеральная экономическая модель уже точно с ней не справится:



– Даже в супердемократичной Америке Президент в течение суток довел прямой госзаказ до частных компаний, когда это было необходимо. И плевать на все рыночные отношения. Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.



Глава государства подчеркнул:



– Цель одна – спасти страну и сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей.



Александр Лукашенко уверен, что у белорусской экономики есть шансы прибавить:



– Эпидемия оголила рынки, и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, Правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики.