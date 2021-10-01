Лукашенко о реакции власти на смерть сотрудника КГБ: мы не простим гибель этого парня

В ходе совещания с руководством Администрации Президента Александр Лукашенко прокомментировал трагедию, в которой погиб сотрудник КГБ, а также рассказал, какой будет реакция со стороны власти.
Комментируя зачистки, Президент обратил внимание на то, что после покушения на Григория Азаренка и Олега Гайдукевича проводилось много различных операций:
– Тогда я честно сказал: "Все, дальше уже это нетерпимо, люди нас не поймут". Поэтому ликвидированы были НПО, НКО, может, не до корня, разного рода средства массовой информации. Всплыл "Рабочы рух". Вопрос: какое имеет отношение этот айтишник (убивший Дмитрия Федосюка. – Прим. ред.), который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, к этим рабочим? Да никакого. Это обычные "игиловские" ячейки европейского разлива на территории Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что на многотысячных предприятиях в ячейках движения состоят от 2 до 12 человек, не больше:
– Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я говорил: от шпионажа – до будущего мятежа. И, когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за люди. Это обычные террористы, они признаются и говорят, где хотели совершать теракты.
По словам белорусского лидера, КГБ обнаружил прямые контакты этих лиц со спецслужбами США – прежде всего ФБР.
– На это глаза закрыть? Ну так мы закрывали в прошлом году. Знаете, что получили, – напомнил Президент.
Касаясь реакции на произошедшую трагедию и ее последствия, Глава государства прокомментировал:
– Многие говорят: ну сейчас дали повод лукашистам, Лукашенко: пойдут фронтом, всех начнут давить, травить. Мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы это умеем делать), пострадать могут невинные люди… Хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений (МВД и прочих) будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем.
Работа уже идет по всем направлениям, добавил Президент, начиная с тех, "кто чатился и постился", – таких задержанных становится все больше, и всех их покажут.
– На Окрестина свободно. Сергеенко правильно сказал, не надо что-то убирать из этих чатов, поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит. И, если мерзавцы типа этих Цепкал думают, что мы их не достанем за границей, они ошибаются. Мы не простим гибель этого парня.
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