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  2. Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

Об этом Глава государства заявил на встрече с Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Александр Лукашенко отметил:


– Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению Генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить, если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид. Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить.

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 Фото: БЕЛТА
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