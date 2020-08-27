Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске высказался насчет призывов оппозиции к гражданам отзывать депутатов в своих округах, пишет БЕЛТА.
"Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить Президента не удалось – надо расшатать Парламент", – отметил Глава государства.
"Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем", – подчеркнул белорусский лидер.
Он констатировал, что на депутатов начались накаты – требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу. "Не вышли, значит, мы вас отзовем… Ну попробуйте", – отметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о призывах отзывать депутатов: пусть попробуют, большинство депутатов не из слабого десятка
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