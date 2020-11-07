Лукашенко о переводе отопления домов на электричество: просто революционные шаги

Посещая сегодня Островец, Президент еще раз обозначил цель для строительства и машиностроения – использование электроэнергии. В частности, как проинформировал Главу государства губернатор Владимир Караник, в двух районах Гродненской области уже ушли от воды как теплоносителя.



–Это просто революционные шаги. Переходим на электричество, – вновь потребовал Президент.



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