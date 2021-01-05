Лукашенко о холдинге «Горизонт»: это имидж нашей страны. Хорошо, что сохранили компанию

– Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я, наоборот, считаю, что надо развиваться, расширять производство… Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие.
Сегодня уже очевидно, что решение сохранить производство было правильным:
– Это великое производство, это имидж нашей страны. «Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» – это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство.
Александр Лукашенко поручил руководству холдинга совместно с Правительством подумать и определиться с тем, как развивать производство в дальнейшем, под что необходимо задействовать производственные площадки в центре Минска. Сегодня поступает немало коммерческих предложений (под жилую застройку, развлекательные центры), однако, уверен Президент, эта площадь должна быть выгодной для государства:
– Надо строить то, что завтра даст деньги и куда мы сможем трудоустроить людей… Эту площадь надо прежде всего оставить для себя, для производства.
Лукашенко посетил «Горизонт»Фото: БЕЛТА
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