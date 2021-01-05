Лукашенко – сотрудникам «Горизонта»: кризис – это время возможностей, вы ими воспользовались

Глава государства ознакомился с современными разработками центра и пообщался с его коллективом. По его словам, подобная структура – это конкуренция IT-сектору, а любая конкуренция – это хорошо:







– Вы являетесь хорошей альтернативой (айтишникам. - Прим. ред.), где собраны талантливые люди. Нужна конкуренция, нужны несколько точек компетенций.





Такими точками сегодня помимо ПВТ являются Академия наук, а также подобные инновационные центры, это создает здоровую конкуренцию. Глава государства, обращаясь к сотрудникам центра, подчеркнул:





– Молодцы, что вы имеете свой рынок… Белорусские товары с удовольствием начали брать (на внешних рынках в период пандемии. – Прим. ред.). Кризис – это всегда время возможностей, это не только проблемы и беды. Вы воспользовались этими возможностями. Вы работаете сегодня день и ночь, спрос есть, на складе никаких залежей нет – это то великое дело, которое вы сделали. В этом плане вы прошли этот путь, оказались в выигрыше.





Александр Лукашенко также напомнил, что уровень снижения ВВП по итогам года в Беларуси по сравнению со многими странами будет одним из самых низких. Это стало возможным именно благодаря тому, что мы не останавливали экономику и не закрывали страну.

