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  2. Лукашенко о Дне народного единства: этот праздник должен пройти на достойном уровне и запомниться каждому белорусу

Лукашенко о Дне народного единства: этот праздник должен пройти на достойном уровне и запомниться каждому белорусу

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он напомнил, что нынешний год объявлен Годом народного единства:


– 17 сентября впервые в нашей стране будет отмечаться новый государственный праздник – День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне, стать запоминающимся для каждого белоруса, обрести со временем свой неповторимый колорит. Это новая традиция.

Дата, отметил Александр Лукашенко, выбрана неслучайно, она приурочена к началу освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году.

– Прошло больше полувека, но память об этом событии живет в сердцах белорусов. Потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. Вот почему нужны суверенитет и независимость, чтобы нас никогда против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации. Вы предложили это на Всебелорусском народном собрании и подняли этот вопрос, конечно, не впервые. Мы приняли решение во исполнение требований делегатов. Даже сегодня не все народы на планете могут похвастаться подобным достижением. Для кого-то идея национального единства в рамках общей государственности продолжает оставаться лишь мечтой, – подчеркнул Президент.

Фото: БЕЛТА
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