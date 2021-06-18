Сегодня Президент назначил послов в Беларуси в Иране, Монголии и на Кубе. После представления кандидатур Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко Александр Лукашенко обратился к дипломатам:
– Вы люди грамотные, опытные, люди с мозгами. Вы вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня Президент направит. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение – надо прийти, тихо-спокойно, без помпы сказать, что «я не могу». Чтобы предательства не было.
Глава государства пояснил: говорить об этом приходится потому, что были случаи (пусть и единичные), когда послы допускали неприемлемые поступки или высказывания.
– Вы люди больше чем военные. Потому что военные – при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете. И глядя на вас, люди будут там, на месте – в Монголии, в Иране или на Кубе – делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы, – призвал Александр Лукашенко.
Дипмиссию Беларуси в Исламской Республике Иран возглавит Дмитрий Кольцов. На должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Монголии назначен Дмитрий Горелик. В посольство Беларуси в Республике Куба отравится Валерий Барановский.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко новым послам: будьте достойны страны и белорусского народа
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