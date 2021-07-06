Лукашенко назвал антибелорусские санкции карательной операцией на современный манер

Об этом Президент заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси. Глава государства подчеркнул, что вопрос не в самолете RyanAir или несоответствии нашей системы западным образцам:



– Все эти «перемены» задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей – украинцев. Уничтожили все производство в Украине, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из которых имеют криминальное прошлое. Это они сегодня с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы.



При этом, добавил Александр Лукашенко, они не говорят, что фактически санкции направлены не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь – рабочих людей:



– Цель – лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер.