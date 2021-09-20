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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Пермском госуниверситете

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 


– С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей, – отметил Глава государства.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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Фото: РЕЙТЕР
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