Лукашенко: на фоне сложной международной обстановки возрастает роль следственных органов

Тема взаимодействия следственных органов также была в повестке вчерашних переговоров президентов Беларуси и России. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время встречи с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Глава государства рассказал, что накануне лидеры двух стран большое внимание уделили вопросам безопасности.
– И в связи с тем, что сегодня мы встречаемся, у нас следственные органы были в теме. Мы договорились с Президентом России, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей, – сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что к этому подталкивает и международная обстановка:
– Смотрите, рядом с Афганистаном произошли события в Ираке, Сирии, Ливии, Ливане. Поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Бороться кому? Следователям бороться. Поэтому очень возрастает роль органов следствия, органов предварительного дознания. Будем работать вместе. На нас вы можете всегда рассчитывать.
Немаловажен, по словам Президента, обмен опытом и взаимодействие:
– Конечно, я очень благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если где-то надо провести какие-то мероприятия. Словом, спасибо вам и в вашем лице всем людям в погонах Российской Федерации.
Говоря в целом о переговорах в Москве, Президент подчеркнул, что это было важное мероприятие:
– Мы о многом договорились. Это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня на заседании Совета министров Союзного государства в Минске программы будут утверждены, а затем свое окончательное слово скажут главы государств:
– Где-то 4 ноября, в День народного единства, в России мы проведем это мероприятие – Высший госсовет, и думаю, мы сможем их уже окончательно утвердить.
По словам Президента, предварительная работа по реализации программ уже начата:
– Очень серьезная работа. Надо целый пласт перевернуть законодательства, чтобы к этим договоренностям приспособить внутреннее законодательство и особенно наши межгосударственные договоры. Они тоже должны соответствовать нашим вчерашним договоренностям.
Президент поблагодарил Александра Бастрыкина за визит в Минск и, обращаясь к гостю, отметил:
– У нас новый председатель, поэтому очень важно на первых порах опытному, маститому человеку повстречаться с нашим молодым председателем. Подсказать что-то, посоветовать и, самое главное, скоординировать нашу деятельность. У нас неплохой в целом состав следственных органов. Подготовленные, ответственные, честные люди. Если вам придется с кем-то познакомиться, вы увидите, особенно в руководстве, крепкие ребята.
Глава государства обратил внимание на то, что встреча проходит в преддверии 12 сентября – Дня сотрудника органов предварительного следствия Беларуси. И хоть в России аналогичный праздник отмечается в другой день, как ближайшему партнеру поздравления Президента в адрес гостя прозвучали органично:
– Хотел бы вас поздравить в лице обоих наших руководителей России и Беларуси, наших ребят, которые каждый день трудятся над раскрытием преступлений, все делают для того, чтобы справедливость восторжествовала, и пожелать вам крепости духа. Ну, у вас этого хватает. Я-то вас знаю уже не один десяток лет. Мне еще и поэтому приятно встретиться с вами сегодня в Минске, послушать ваши предложения и замечания по многим вопросам.
Фото: БЕЛТА