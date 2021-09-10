Бастрыкин: следователи России и Беларуси сегодня подпишут новые договоры о сотрудничестве

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, на встрече с Президентом Александром Лукашенко выразил Главе государства благодарность за прием. Он отметил, что многие темы, обозначенные сегодня Президентом, руководство Следственного комитета Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации уже обсуждало. Бастрыкин также заметил, что сегодня, в день этой встречи, отмечается 10 лет со дня образования СК Беларуси. По словам Александра Бастрыкина, белорусским следователям по данному поводу были вручены награды от Следственного комитета России.
– Мы также говорили (с белорусскими следователями. – Прим. ред.) и о повышении квалификации, и о работе по конкретным делам, и о криминологическом анализе, о причинах преступности и как с ними бороться. Вы правы, появились новые виды преступности – экстремизм, терроризм, к сожалению. Афганский синдром повторяется. Вы правильно сказали, в России мы это начинаем уже чувствовать. В одном из интервью Вы недавно говорили, что и Беларусь начинает это чувствовать, – заметил руководитель российского ведомства.
Поэтому, отметил Александр Бастрыкин, сегодня следователи двух стран будут подписывать новые протоколы о сотрудничестве между СК.
– Во имя нашей общей победы, которую мы должны обеспечить на фронте борьбы с преступностью, – подчеркнул председатель Следственного комитета Российской Федерации.
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