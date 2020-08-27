Лукашенко: мы не допустим обвала национальной валюты и, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля

Государство не допустит обвала национальной валюты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются – валюту из банков забрать и так далее", – отметил Александр Лукашенко.
"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также заявил, что в Беларуси еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. "Молодцы в Национальном банке, Правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", – подчеркнул он.
"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту – пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", – заявил Александр Лукашенко.
По словам Президента, ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", – отметил Глава государства.
Александр Лукашенко также рассказал, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $ 1 млрд долга. "Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш Премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (Премьер-министром России. – Прим. БЕЛТА) по поводу рефинансирования", – заявил Президент.
Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $ 1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", – констатировал Александр Лукашенко.
Более того, значительные валютные поступления ожидаются от экспорта. "Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР. А экспорт – это поступление валюты", – сказал Президент.
"Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам (не удалось людей поднять). Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9–10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это", – резюмировал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы не допустим обвала национальной валюты и, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля
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