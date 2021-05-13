Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства

Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства

Президент сегодня провел встречу с руководителями Конституционной комиссии. Во Дворец Независимости пригласили Председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и спикеров Совета Республики и Палаты представителей – Наталью Кочанову и Владимира Андрейченко. В начале разговора Глава государства отметил, что эта встреча носит промежуточный характер для обсуждения некоторых вопросов, которые поднимаются на заседании Конституционной комиссии:


– Хочу, чтобы вы знали мою позицию: на этом этапе я практически не вмешиваюсь, вы это чувствуете, в работу Конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет с вашей стороны такое требование для обсуждения каких-то конкретных вопросов, то мы соберемся и обсудим. И дальше, на моем уровне, мы проведем принципиальное подробное чтение нового проекта Конституции, по разделам, по статьям. Как это было раньше, когда мне пришлось вносить на референдум нынешнюю Конституцию.

Глава государства отметил активную роль граждан в процессе работы Конституционной комиссии. Люди присылают свои предложения и в электронном виде, напрямую выходят на руководство комиссии и предлагают конкретные изменения в проект Конституции.


– Словом, люди ведут себя активно. Те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция – основная конструкция нашего государства, – подчеркнул Александр Лукашенко.  

По его словам, ни в коем случае нельзя писать Конституцию для галочки:

– Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.


Многое, сказал Президент, будет зависеть от элиты нашего общества:
 
– От руководства страны, юридической общественности, от образованных, умных и талантливых белорусов, которые будут не только высказывать свое мнение по будущему проекту, но и будут отвергать или агитировать, вести за собой общество. Поэтому многое будет зависеть от того, кто сегодня на вершине общественного развития.

Но еще раз подчеркну: в итоге, когда вы определитесь, соберемся и будем читать эту Конституцию по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение, вы свое выскажете в проекте. Это не значит, что будет все единогласно. Кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти могут после ознакомления внести какие-то предложения, граждане – когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать.  


Напомним, в середине марта Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного Закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить Президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек во главе с Председателем Конституционного суда заслуженным юристом Беларуси Петром Миклашевичем.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Эти два знака зодиака подставят без зазрения совести
Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов
Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи
Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С
Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества
Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий
«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Гигин: с подавляющим большинством стран мира у Беларуси вполне нормальные отношения
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества
Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
Министр архитектуры и строительства 15 мая проведет прямую телефонную линию
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе
Гигин: тема Победы как краеугольная идея нашей государственности должна быть заложена в Конституции
Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона
Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19
Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных
«Монако» вслед за ПСЖ вышел в финал футбольного Кубка Франции
мнение
Алексей АВДОНИН
Высокий кредит доверия
Врач-эпидемиолог — о платной вакцинации, самоизоляции и сертификатах
В Беларуси началась отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу
Уик-энд в краю лесов и жемчужных озер
Авторы
СКАНИРУЙТЕ