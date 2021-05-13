Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства

Президент сегодня провел встречу с руководителями Конституционной комиссии. Во Дворец Независимости пригласили Председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и спикеров Совета Республики и Палаты представителей – Наталью Кочанову и Владимира Андрейченко. В начале разговора Глава государства отметил, что эта встреча носит промежуточный характер для обсуждения некоторых вопросов, которые поднимаются на заседании Конституционной комиссии:
– Хочу, чтобы вы знали мою позицию: на этом этапе я практически не вмешиваюсь, вы это чувствуете, в работу Конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет с вашей стороны такое требование для обсуждения каких-то конкретных вопросов, то мы соберемся и обсудим. И дальше, на моем уровне, мы проведем принципиальное подробное чтение нового проекта Конституции, по разделам, по статьям. Как это было раньше, когда мне пришлось вносить на референдум нынешнюю Конституцию.
Глава государства отметил активную роль граждан в процессе работы Конституционной комиссии. Люди присылают свои предложения и в электронном виде, напрямую выходят на руководство комиссии и предлагают конкретные изменения в проект Конституции.
– Словом, люди ведут себя активно. Те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция – основная конструкция нашего государства, – подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, ни в коем случае нельзя писать Конституцию для галочки:
– Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.
Многое, сказал Президент, будет зависеть от элиты нашего общества:
– От руководства страны, юридической общественности, от образованных, умных и талантливых белорусов, которые будут не только высказывать свое мнение по будущему проекту, но и будут отвергать или агитировать, вести за собой общество. Поэтому многое будет зависеть от того, кто сегодня на вершине общественного развития.
Но еще раз подчеркну: в итоге, когда вы определитесь, соберемся и будем читать эту Конституцию по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение, вы свое выскажете в проекте. Это не значит, что будет все единогласно. Кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти могут после ознакомления внести какие-то предложения, граждане – когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать.
Напомним, в середине марта Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного Закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить Президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек во главе с Председателем Конституционного суда заслуженным юристом Беларуси Петром Миклашевичем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства
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