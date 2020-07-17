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  2. Лукашенко – Мишустину: строить союзные отношения мы должны на равноправной основе

Лукашенко – Мишустину: строить союзные отношения мы должны на равноправной основе

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе двусторонней встречи с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Президент подчеркнул: 


– Мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли, она всегда была близкой и родной для россиян. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим: народы без нас разберутся, как им жить… Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности – и с нашей стороны, и с российской – выполнялись.

Президент обратил особое внимание:

– Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и, потом, времена изменились. Сегодня невозможно захватить, как в Средние века, какую-то страну и подчинить на 100–150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно: у России своей земли хватает, если говорить о России.


Александр Лукашенко пообещал поделиться в формате один на один некоторыми вещами, касающимися политической жизни в Беларуси:

– Очень странные вещи. Иногда я начинаю думать, исходя из своего опыта, откуда это берется…

Глава государства также попросил Михаила Мишустина передать привет от белорусского народа Владимиру Путину и сообщить, что «мы его ждем на очную встречу в Минске в рамках ЕАЭС».

Справочно: в прошлом году товарооборот между странами составил 35,5 миллиарда долларов. Объем товарооборота за январь – май 2020 года сократился до 10,8 млрд долларов (77,4% к аналогичному периоду прошлого года). Сокращение поставок произошло за счет топливно-энергетической продукции (минус 2,2 млрд долларов).

Основными экспортными позициями в текущем году являются сельскохозяйственная продукция, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили.


Глава государства подчеркнул:

– Мне приятно с вами сегодня встретиться, хотя тут разные были разговоры. Вы должны знать, что вы для нас не чужой человек, поскольку вы представляете близкую, братскую Российскую Федерацию. Знаю, что вы сегодня потрудились, и неплохо потрудились… Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.

Президент также добавил, что в Беларуси Михаил Мишустин не в гостях, а дома:

– Что касается наших отношений, мне проще: Роман Александрович (Головченко. – Прим. ред.), наш Премьер-министр, докладывал о переговорах в Москве, о подготовке нынешнего совещания. Спасибо, что вы положительно оценили организацию... Но вы у нас не гость, вы дома. Это главное, я прошу это иметь в виду. Это не какое-то дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем. В этом вы убедитесь.
Мишустин: интеграция должна быть равноправной
Фото: БЕЛТА
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