Мишустин: интеграция должна быть равноправной

Премьер-министр России видит перспективы экономического сотрудничества Российской Федерации и Беларуси в равноправии. Об этом он заявил во время встречи с Президентом. В начале разговора он передал теплое приветствие от Владимира Путина. Обращаясь к Александру Лукашенко, гость сказал:



– Разрешите вам передать самый теплый, братский привет от Президента России Владимира Владимировича Путина. Вы совсем недавно с ним виделись. В Москве на параде и потом в Ржеве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Это очень важный, серьезный праздник наших стран.



Михаил Мишустин высоко оценил уровень подготовки и проведения в Минске заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза и поблагодарил за это принимающую сторону. По его мнению, мероприятие прошло вполне результативно:



– Обсуждали мы широкую повестку дня. Все четыре свободы, о которых мы говорим, очень важно реализовать. Мы говорим на сегодняшний день о наших взаимных отношениях. О торговле, перемещении труда, капитала, рабочей силы. Все это ставило на сегодняшний день целый ряд вопросов. Считаю, что мы очень плодотворно поработали. Соответствующие документы подписали. Практически везде мы договорились. Есть компромиссы.



Что касается двусторонних белорусско-российских отношений, то в этом контексте российский Премьер-министр напомнил о недавнем визите в Москву его белорусского коллеги Романа Головченко:



– Мы очень широкую программу наметили. Приехали уважаемые министры, руководители соответствующих служб Беларуси. Считаю, что это было очень плодотворно. Мы подписали три важнейших документа. В том числе соглашение о поставках нефти. Подписали соглашение по атомной станции. Еще проговорили целый ряд направлений. Это всевозможные направления нашего взаимодействия. Очень хорошие были переговоры с точки зрения организации взаимодействия в научной сфере, в технологической. Наш Курчатовский институт России и НАН Беларуси договорились о взаимном представительстве и о взаимных проектах, в том числе в области атомной энергетики.



Особое место, по мнению гостя, в нашем взаимодействии занимает цифровая повестка:



– То, что у вас делается давно. Это и Парк высоких технологий. Я также проинформировал Романа Александровича о налоговом маневре, который Президент России инициировал в сфере высоких технологий. Мы поговорили о возможных совместных проектах. Это большой спектр взаимной идентификации наших субъектов права, объектов недвижимости, перемещения товаров. В общем, большая повестка дня.



О перспективе дальнейшего интеграционного движения Михаил Мишустин рассуждал так:



– Хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений, которые заложены в союзном Договоре. Вы были инициатором этого Договора, отношений. Мне кажется, если бы мы еще сделали усилие с Правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые по-новому раскрыли бы возможности союзного Договора. Говоря об интеграции, и вы всегда это подчеркиваете, мы говорим, конечно, о независимой интеграции. О том, что возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными, и я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.