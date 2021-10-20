Лукашенко констатирует наличие осторожного оптимизма в динамике заболеваемости ковидом

Об этом Президент заявил сегодня, общаясь с трудовым коллективом Минской областной клинической больницы в Боровлянах. Александр Лукашенко, в частности, отметил, что главным итогом вчерашнего совещания по эпидемиологической ситуации является ощущение осторожного оптимизма в динамике заболеваемости COVID-19:
– Есть рост, но не такой сильный, как две недели назад. Есть некий осторожный оптимизм, что прорвемся. То, что прорвемся, – это точно. Но хотелось бы быстрее.
Президент заметил, что COVID-19 на данном этапе «придавил» не только грипп (люди им практически не болеют), но и фиксируется снижение заболеваемости онкологией.
При этом Президент призвал медиков не останавливать, несмотря на все трудности, оказание плановой помощи:
– Представьте, что война и мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей. Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает волноваться, переживать. Поэтому ваша встреча с больным человеком, пациентом или просто пришла старушка – это уже выздоровление. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться.
Александр Лукашенко поблагодарил медперсонал за напряженную работу в условиях новой волны коронавируса:
– Вижу, вы с большими сложностями, трудностями, как везде, наверное, но справляетесь с этим. Поэтому огромное вам спасибо!
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