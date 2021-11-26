Лукашенко: Европа не хочет решать проблему с беженцами

Общаясь с журналистами при посещении логистического центра близ пограничного перехода «Брузги», Президент ответил на вопрос о том, почему до сих пор не взаимодействуют контактные лица с белорусской и европейской стороны, призванные заниматься проблемой беженцев. Такая договоренность была достигнута во время телефонных разговоров Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Глава государства напомнил о содержании этих бесед:
– Первое, что я ей сказал: забери две тысячи (или две с половиной было) этих людей. По разговору с Меркель я понял, что она не против… Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. Дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим их, чтобы они могли уехать. Как видите, я выполняю свои обязательства. Уже больше тысячи человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся сегодня в аэропорту. Пусть платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей.
По словам Главы государства, Меркель попросила небольшую паузу для консультаций. Потом состоялся второй разговор. Александр Лукашенко рассказал и о том, что говорила собеседница:
– Да, мы, вот, определились с Европейским союзом. Будут контактные лица Макей (Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси. – Прим. ред.), Жозеп Боррель (министр иностранных дел ЕС. – Прим. ред.). И два с их стороны, два с нашей стороны человека, которые будут осуществлять эти переговоры технические. Я ей задаю вопрос (она главный вопрос вообще не затронула): «А как две с половиной тысячи человек?» Она мне говорит: «Вы знаете, вот эти люди уже на уровне Евросоюза, не Германии, решат эту проблему».
Президент отметил, что уже на следующий день белорусский министр звонил европейским коллегам, но те ушли от конкретного разговора, сославшись на занятость. Александр Лукашенко делает вывод:
– Видно, не хотят решать эту проблему. Я несколько раз вынужден был делать заявления на эту тему. Суть в чем: не хотите решать – скажите. Мы без вас будем решать эту проблему. Просто они нагнетают обстановку и делают все для того, чтобы сорвать тот процесс, который начался в результате разговора моего и Меркель. Они идут на обострение.
Глава государства обратил внимание на то, что и Польша целенаправленно идет на обострение ситуации:
– Потому что в Польше сама ситуация непростая. Миллиарды надо получить и отвлечь людей от тех проблем, которые существуют в Польше: от абортов, извините, до фермеров. Но, что имеем, то имеем. Еще раз подчеркну: мы не будем гнобить этих людей (беженцев. – Прим. ред.). И если они (Запад. – Прим. ред.) от нас требуют, чтобы мы их хватали на границе и держали, мы тоже этого делать не будем. Они не хотят решать эту проблему. Они не хотят решать эту проблему даже по тем направлениям, где ее можно решить.
При этом Президент отметил, что страны Запада, международные организации не спешат помогать беженцам. После недавней критики Главы государства на этот счет Белорусскому Красному Кресту была перечислена небольшая сумма, но совершенно не сопоставимая с теми затратами, которые мы несем на решение проблемы, созданной не нами. Александр Лукашенко объяснил причины такой «щедрости»:
– Наши беглые там сейчас сидят. Это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже там на животных, на природу, а шло через Литву, через Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую отдать. Эти деньги пойдут только людям и не прилипнут к рукам. Нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину, если уж откровенно говорить. Не хотят – не надо. Мы разберемся с этими людьми (с беженцами. – Прим. ред.). Но их (западные страны. – Прим. ред.) защищать мы не будем.
Очевидно, что ЕС сам выбил правовую почву из-под возможного взаимодействия, выйдя из договора о реадмиссии. Президент уточнил:
– Мы же с ними договорились: бегут от нас туда люди – мы их забирали. Сейчас мы ни одного человека не забираем, потому что они вышли из договора о реадмиссии. Почему мы их должны забирать? И Россия отказалась их забирать. Они (западные страны. – Прим. ред.) семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе (а вы знаете, там за любую копейку пропустят кого угодно), захлебнется Европа. Если они не хотят и не слышат нас, и не хотят эту проблему решить сейчас.
Фото: БЕЛТА