Лукашенко: дайте результат в экономике

Президент заявил об этом на совещании в Гродненском облисполкоме после торжественного открытия моста через Неман.
Глава государства отметил, что на примере этого региона будут рассмотрены проблемные вопросы, в том числе характерные и для всей страны. Он подчеркнул:
– Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси. А вот как она реализуется на примере Гродненской области, мы сегодня за короткий промежуток времени, не вдаваясь в детали и подробности, увидим на этом совещании. Совещание посвящено тем негативным явлениям, которые происходят в Гродненской области прежде всего. Конечно, как и во всей республике. Возможно, есть какие-то проблемы, мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики.
На экономический аспект Александр Лукашенко обратил особое внимание:
– Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство страны, вертикаль власти, Правительство, экономические службы: вы займитесь экономикой. Дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся.
Президент отметил:
– Проблем хватает и в сфере государственной безопасности, и, как вы видите, особенно здесь, на последних метрах нашей земли, нашего Отечества, хватает проблем и в сфере обороны… Ни в коем случае не надо расслабляться, и все у нас получится.
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