Лукашенко: белорусская система лечения больных с COVID-19 оказалась эффективной

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, – рассказал Глава государства. –Президент отметил, что после того как больные в стационарах шли на поправку, их направляли в санатории: в это время другие страны закрылись, и в Беларуси все санаторно-курортные организации были свободны.В то же время на Западе, где в основном частные предприятия, каждый хотел заработать на организации лечения. И власти не смогли организовать этот процесс в той системе координат, в которой они действовали, не сумели взять под контроль болезнь, а заперли людей в четырех стенах.– резюмировал Александр Лукашенко. –Президент также обратил внимание на то, что экономика Беларуси в этом году приросла по сравнению с предыдущим годом примерно на 2,5 процента.