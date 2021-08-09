Лукашенко: белорусская система лечения больных с COVID-19 оказалась эффективной

Созданная в Беларуси система лечения граждан в период пандемии коронавируса оказалась высокоэффективной, заявил Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом".
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– У нас трехуровневая система лечения, – рассказал Глава государства. – Мы на дому лечили людей. Для этого надо было только в Минске "поставить под ружье" 700 экипажей автомобилей со специалистами. 25–27 процентов с амбулаторного лечения попадали в клинику. Почему? Мы оставляли дома людей, когда не было явных признаков ковида – помните, кашель, насморк, высокая температура и так далее. Но через некоторое время 27 процентов нам пришлось забрать в клинику, когда у них эти симптомы появились. Остальные выходили с амбулаторного лечения, переболев.
Президент отметил, что после того как больные в стационарах шли на поправку, их направляли в санатории: в это время другие страны закрылись, и в Беларуси все санаторно-курортные организации были свободны.
–Мы выделили немалые средства и из больниц перевозили туда людей. Оттуда обратно в клиники возвращались порой люди, но это было 3–4 человека из сотни.
В то же время на Западе, где в основном частные предприятия, каждый хотел заработать на организации лечения. И власти не смогли организовать этот процесс в той системе координат, в которой они действовали, не сумели взять под контроль болезнь, а заперли людей в четырех стенах.
– Результат известен. Мы этим путем не пошли, поэтому получили определенный эффект в экономике, – резюмировал Александр Лукашенко. – Ну и кто сегодня нас за это критикует? А никто! Заболеваемость вспыхнула в отдельных странах еще выше, чем в первую волну. Но почти никто не объявил локдаун.
Президент также обратил внимание на то, что экономика Беларуси в этом году приросла по сравнению с предыдущим годом примерно на 2,5 процента.