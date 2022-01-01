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  2. Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений со Словакией

Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений со Словакией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Став суверенными, наши народы строили свою государственность на принципах гуманизма, социальной справедливости, мирного сосуществования и нерушимости границ, - говорится в поздравлении. - В сегодняшнее непростое время очень важно остановить рост конфронтации, нетерпимости и национального эгоизма в европейском регионе, содействовать диалогу и взаимопониманию".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений со Словакией во всех сферах совместной деятельности.

Александр Лукашенко пожелал дружественному словацкому народу безоблачного неба, благополучия и прогресса:

 "Пускай новый, 2022 год принесет радость в каждый ваш дом, поддержку родных и близких, приведет к реализации планов и осуществления мечтаний".

Фото из архива БЕЛТА
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