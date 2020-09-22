Президент сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко предложил реализовать ряд новых совместных проектов. В частности, речь идет о поставках техники в дальневосточный регион России.
– Мы готовы кроме поставок техники, технологий также гарантировать сервисное обслуживание той техники, которая будет работать. Готовы по финансированию выгодные условия предложить, как мы это обычно делаем, – сказал Александр Лукашенко.
Для обслуживания пассажиров Приморья наряду с автобусами МАЗ наверняка будет востребован городской электрический транспорт белорусского производства: троллейбусы, трамваи и электробусы. Александр Лукашенко предложил также поставки автобусов на газомоторном топливе, испытания которых сейчас успешно завершаются.
– И поставки, и сервисное обслуживание мы сделаем на очень высоком уровне, – подчеркнул Президент.
Большие возможности открываются и в сотрудничестве в сельском хозяйстве, уверен белорусский лидер:
– Мы с Президентом Путиным в свое время, разговаривая о вас, говорили об этих направлениях сотрудничества. Он выразил большой интерес. Я ему говорю: «В Китае вы покупаете продукты питания. Надо свое создавать». Мы готовы работать по семенам, овощеводству, плодоводству, вплоть до посадочного материала, если нужно вам где-то сады заложить. Когда-то мы программу реализовывали – несколько десятков тысяч гектаров садов. С Польши возили и возили яблоки. Зачем возить? Такой же климат.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова поставлять в Приморье мясомолочную продукцию:
– Мы же в Китай поставляем и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему мы не можем поставить в Приморье? Мне нет необходимости вас в чем-то убеждать. Мы с вами давние друзья. Считайте, что мы друзья навсегда, и дело нашей чести, что мы будем работать в Приморье и сотрудничать с вами.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Беларусь предлагает Приморскому краю реализовать новые совместные проекты
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