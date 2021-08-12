Лукашенко: Беларусь на борьбу с ковидом только из бюджетных средств уже потратила 750–800 млн долларов

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин.



– Беларусь уже потратила на борьбу с ковидом только из бюджетных средств 750–800 миллионов долларов. Плюс почти столько – сами организации всех форм собственности. Вы помните, мы в свое время для того, чтобы произвести средства индивидуальной защиты, всю страну перевели на «военное положение» и определили задачу произвести столько СИЗов, сколько надо для страны. Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям – надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок и дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев, – подчеркнул Президент.



По сути, отметил Александр Лукашенко, у нас осталась одна нерешенная задача – получение собственной вакцины:



– Все, что вы просили. Нормативно-правовая база создана. Я подписал ряд документов для решения этой проблемы. В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 миллионов рублей (и это только на первый этап!) инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук.



Как подчеркнул Президент, главное – результат в заявленные сроки:



– Здесь присутствуют те, кто в свое время бойко мне докладывал (убеждал в том, что вакцину мы получим) из Академии (наук. – Прим. ред.) ученые и из Министерства здравоохранения. Поэтому сегодня нужны не отчеты о нашем героизме. Мне хотелось бы услышать о конкретных мерах и шагах, которые приведут к желаемой цели и дадут эффект.