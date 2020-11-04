Лучшие экспортеры: в Витебске награждали победителей конкурса

Итак, Оршанский лесхоз стал победителем конкурса в номинации «Лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность». Кстати, уже не впервые. В состав предприятия входят около десятка лесничеств и деревообрабатывающее производство. В 2019 году Оршанский лесхоз поставил в Азербайджан, Германию, Прибалтику и Польшу продукции на 7 миллионов долларов. В основном это пиломатериалы, топливная щепа, опилки, лиственное техсырье. Объем экспорта на каждого работающего в итоге достиг почти 30 тысяч долларов.Много побед на счету известного в стране и за рубежом ООО «ПО «Энергокомплект». По итогам прошлого года ООО – бесспорный лидер в стране в номинации «Электроника, приборостроение, электротехническая и оптикомеханическая промышленность». Предприятие поставляет кабельно-проводниковую продукцию в 20 стран мира.Среди предприятий нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности впереди – ООО «Альянспласт». География поставок не менее обширна, чем у «Энергокомплекта». На каждого работающего объем экспорта составил 53,6 тысячи долларов.Неоднократный участник и победитель как этого, так и других всевозможных конкурсов – признанный лидер по производству товаров, предназначенных для лечения и реабилитации «ВИК – здоровье животных». Иностранное предприятие уже привычно занимает верхнюю ступеньку пьедестала. Хотя, признается, уходящий год не назовешь простым: из-за пандемии на два месяца практически было приостановлено поступление сырья с китайского рынка. К счастью, портфель заказов для партнеров из более чем 35 стран мира удалось сохранить. Плюс ко всему на заводе сейчас идет масштабная модернизация.СООО «ТрансЭкспедиция», которое занимается грузоперевозками железнодорожным и автомобильным транспортом в Россию, Польшу, Украину, Чехию, Австрию, Великобританию и Кипр, тоже в числе победителей.А дипломантами престижного конкурса стали Витебский маслоэкстракционный завод и ОАО «Витебские ковры».В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель БелТПП Владимир Улахович и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Поздравляя победителей и дипломантов, они выразили уверенность в том, что число лидеров будет с каждым годом увеличиваться. Ведь наращивание экспорта для Беларуси в нынешних экономических условиях – дело стратегической важности.