ЛСП удаляет с платформ песню «Номера» после суицида 17-летней девушки в прямом эфире

Со стриминговых платформ будет удалена песня музыкальной группы ЛСП "Номера". Такое решение приняли сами артисты, сообщает Super.ru.
– Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок, – написал на своей странице в Twitter менеджер группы Дмитрий Магадов, добавив ссылку на страницу в «Википедии» об эффекте Вертера. Этим термином описывают волну самоубийств, которые были вдохновлены литературой, кино и другими произведениями искусства и имеют широкую огласку.
Напомним, 13 сентября 2021 года в Зеленограде 17-летняя девушка спрыгнула с крыши под песню «Номера», транслируя это все в прямом эфире Instagram. Спустя два дня песня стала пропадать из поиска в ТикТоке, вместо нее соцсеть перенаправляла пользователей на страницу психологической помощи. А сегодня в сети появился еще один шокирующий ролик, на котором 18-летний парень из Краснодара совершает суицид под этот же трек ЛСП. Поэтому группа и удалит композицию со всех платформ.
Релиз песни "Номера" состоялся в 2014 году. В 2018-м трек был заблокирован Роскомнадзором во ВКонтакте из-за «описания способа совершения самоубийства». Тем не менее на других сервисах он оставался.
Фото: tntmusic.ru