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Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия во время своей 44-й сессии решил исключить британский Ливерпуль из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, подтверждающих выдающуюся универсальную ценность данного объекта, сообщает Центр новостей ООН.


Ливерпуль – город мореходов и торговцев – был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году. В 2012-м был включен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой из-за опасений, вызванных проектом Liverpool Waters.

С тех пор осуществление этого проекта продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что из-за появления новых сооружений и реконструкции пропала подлинность и целостность исторических объектов.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в список как свидетельство развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. Они были своеобразным подтверждением новаторских разработок в сфере технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом.

Любое исключение из списка Всемирного наследия – это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии. 

Фото: Unsplash
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