Литва занимает первое место по заболеваемости коронавирусом и третье по смертности в ЕС

Согласно актуальным на 14 октября данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), за последние 14 дней показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составил 972 случая на 100 000 жителей. Следом идет Латвия – 864 случая на 100 000 жителей. Тройку замыкает Эстония (859).По числу летальных исходов от COVID-19 Литва расположилась на третьем месте (120 смертей на 1 млн жителей за 14 дней). На первом месте по смертности оказалась Болгария – 168 смертей на 1 млн, а на втором – Румыния (164).