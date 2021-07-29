Литва определится с чрезвычайным положением по миграции в ближайшее время

Об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа.– отметил он.Режим чрезвычайного положения дает более широкие полномочия армии и силовым структурам и вместе с тем накладывает ограничения на общественную жизнь.27 июля МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Беларусью районах чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории соседней страны. Глава МВД Агне Билотайте уточнила, что предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение направлено правительству.С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.