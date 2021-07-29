В скором времени в Литве планируется решить вопрос введения в районах, граничащих с Беларусью, режима ЧП из-за миграционного кризиса, информирует ТАСС.
Об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа.
– Этот вопрос нужно рассмотреть в самое ближайшее время, но перед этим необходимо оценить последствия такого шага не только для усиления охраны границы, но и для гражданских прав, – отметил он.
Режим чрезвычайного положения дает более широкие полномочия армии и силовым структурам и вместе с тем накладывает ограничения на общественную жизнь.
27 июля МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Беларусью районах чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории соседней страны. Глава МВД Агне Билотайте уточнила, что предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение направлено правительству.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.
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Литва определится с чрезвычайным положением по миграции в ближайшее время
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