Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. За несколько дней атлеты со всего мира уже успели побороться более чем за 75 медалей и установить олимпийские рекорды. На официальном сайте состязаний ведется таблица с подсчетом количества призовых мест у стран-участниц Игр. Вот как медальный зачет выглядит 25 июля.
Изображение: olympics.com
Тройку лидеров можно рассматривать несколькими способами. Если судить по количеству завоеванного золота, на первом месте расположился Китай (6 медалей), на втором – Япония (5), а замыкает тройку лидеров США (4). Впрочем, в рейтинге по общему числу медалей расклад немного другой. Лидирует тоже Китай (11 медалей, 6/1/4 в соотношении золото/серебро/бронза), его нагоняют США (10, 4/2/4), а третью строчку списка занимает Россия (7, 1/4/2).
В десятку лидеров, кроме Китая, Японии и США, входят Республика Корея, Россия, Италия, Австралия, Франция, Венгрия и Тунис. Интересно при этом, что Австралия и Франция обе занимают строчку с номером 7: атлеты обеих стран завоевали по одной олимпийской медали в трех категориях. По одному золоту также есть у Венгрии и Туниса. Эти два государства сейчас демонстрируют одинаковые результаты (одно золото и одно серебро), поэтому делят девятую строчку рейтинга.
Япония завоевала 6 медалей, Республика Корея и Италия – по 5, Австралия и Франция – по 3. У остальных стран – 2 и меньше медалей.
Всего в представленном на официальном сайте Олимпиады списке 35 стран. Беларуси среди них нет. Из наших соседей, кроме России, представлена Украина (31 место в медальном зачете). В ее копилке олимпийских наград уже есть две бронзы.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Беларусь представляют 108 атлетов в 20 видах спорта. Почитать о результатах нашей сборной за первые дни Игр можно, перейдя по этой ссылке.
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Лидирует Китай: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 25 июля
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