Главным героем нового рекламного кампейна Versace был выбран австралийский поп-певец, актер и пловец Коди Симпсон. Как прошла съемка, рассказываем в нашем материале.
Фото: versace.com
Итальянский бренд решил, что Симпсон лучше всего подойдет для презентации новой коллекции солнцезащитных очков. Актер вальяжно лежал в ванне, наполненной водой и демонстрировал новые модели аксессуаров.
Впрочем, вполне логично, что задумка рекламной кампании была именно в таком стиле, ведь бывший пловец находился в родной для себя стихии. Это можно заметить и по его непринужденности во время бекстейджа.
К слову, ранее Коди Симпсон выказывал восхищение брендом и самой Донателлой Версаче. Так что сложно себе представить более идеально сложившуюся рекламную кампанию.
Видео: instagram.com/codysimpson
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“Лежа вальяжно в ванне”: Коди Симпсон снялся в новой рекламной кампании Versace
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