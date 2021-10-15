Компания Lexus официально представила четвертое поколение модели LX

Новое транспортное средство стало быстрее и роскошнее. Автомобиль получил четырехместную VIP-версию, дизайн в новом фирменном стиле, а также передовые технологии безопасности и защиты.С момента запуска в 1996 году Lexus LX был тепло принят в мире как флагманский внедорожник бренда. Благодаря комфорту, непревзойденным ходовым качествам, а также надежности машины продажи Lexus LX уже перешагнули отметку 500 000 единиц на более чем 50 рынках по всему миру.Вслед за Toyota Land Cruiser 300 поколение сменил и его премиальный собрат. У них общая рама, трансмиссия и даже колесная база 2850 мм. Кстати, ее расстояние не меняется с 1995 года.Новый LX переехал на современную платформу TNGA GA-F, благодаря которой стал на 200 кг легче, на 20% жестче и получил более низкий центр тяжести. Этого удалось добиться, сместив силовой агрегат на 70 мм назад и на 28 мм вниз. Кузов сделан преимущественно из алюминия.Новая подвеска AHC стабилизирует положение автомобиля при поворотах, ускорении и замедлении, оптимизируя жесткость пружин по необходимости. Кроме того, она позволяет регулировать дорожный просвет в зависимости от дорожных условий.Несмотря на то что в основе внедорожника Lexus LX лежит конструкция Land Cruiser 300, внешне от него он заметно отличается. Дизайн передней части сохранил узнаваемый силуэт, но его существенно переработали: автомобиль выглядит сдержаннее и солиднее предыдущего LX за счет строгих прямых линий и отказа от обилия хрома, на смену которому пришли затемненные элементы декора.На корме транспортного средства вместо традиционного логотипа появилась крупная надпись Lexus. Задние фонари получили более сложную форму и соединены светящейся перемычкой. Исполнение F SPORT получило новые 22-дюймовые кованые алюминиевые диски, другой передний бампер, а также решетку радиатора с сетчатым рисунком и окантовкой из темного хрома.В Японии также будет доступна модификация Offroad с измененным внешним видом (темно-серая решетка, черные расширители арок), блокировками всех трех дифференциалов и 18-дюймовыми колесами с более высокопрофильными шинами.Дисплей и другие переключатели в салоне транспортного средства расположены так, чтобы водителю не приходилось до них тянуться. На приборной панели установлены два дисплея. Верхняя часть диагональю 12,3 дюйма отображает элементы управления навигацией и общие настройки новинки. На нижнем 7-дюймовом сенсорном дисплее отображается экран климат-контроля, а еще он используется для отображения статуса выбора режимов движения и прочих функций внедорожника.В кнопку запуска двигателя встроен сканер отпечатка пальца для идентификации водителя и активации его индивидуальных настроек машины. Сканер входит в базовое оснащение, как и регулируемая гидравлическая подвеска с адаптивными амортизаторами.Как и Land Cruiser 300, Lexus LX лишился двигателей V8. На смену LX 570 с 5,7-литровым атмосферником V8 пришла модификация LX 600 с 3,5-литровой двухнаддувной «турбошестеркой» на 415 л.с. и 650 Нм. Альтернативой служит 3,3-литровый дизельный V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего агрегата объемом 4,5. Оба силовых агрегата сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.Фото: скриншот видео