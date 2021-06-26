Аэровидео: водохранилище Гать с высоты птичьего полета

Водоем расположен в 22 км на юго-западе от Барановичей на территории биологического заказника «Барановичский». Площадь искусственного водоема – 1,26 км², максимальная глубина – 4,7 м. Водохранилище известно базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Окружает озеро живописный хвойный лес. Свежий воздух, чистота и спокойствие белорусской природы привлекают туристов из соседних стран. Водохранилище Гать – популярное место отдыха и рыболовства.
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