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Аэровидео: водохранилище Гать с высоты птичьего полета

Лето в Беларуси: сняли с дрона водохранилище в Брестской области

Водоем расположен в 22 км на юго-западе от Барановичей на территории биологического заказника «Барановичский». Площадь искусственного водоема – 1,26 км², максимальная глубина – 4,7 м. Водохранилище известно базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Окружает озеро живописный хвойный лес. Свежий воздух, чистота и спокойствие белорусской природы привлекают туристов из соседних стран. Водохранилище Гать – популярное место отдыха и рыболовства.

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