Лето не за горами! Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан

Летом в местах массового отдыха возрастает количество правонарушений, среди которых наиболее распространенными являются распитие алкогольных напитков и пива, мелкое хулиганство, купание в запрещенных местах, нарушение правил дорожного движения.
В милицию регулярно поступают сообщения от минчан, которые в различных общественных местах, а особенно в местах массового отдыха становятся свидетелями неправомерного поведения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За 4 месяца 2021 года привлекались за распитие 304 человека, 16 несовершеннолетних вовлекались в антиобщественное поведение, в том числе и распитие.
– За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, согласно ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа до 8 базовых величин, – сказал заместитель начальника Первомайского РУВД города Минска – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Сергей Артеменко. – А если подобные действия совершены повторно в течение года, предусмотрено наказание в виде общественных работ или административный арест.
Милиция напоминает: за купание в запрещенном месте установлен штраф до 3 базовых величин, разжигание костров – до 12 базовых величин. Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест.
Также, находясь в местах массового отдыха, не следует забывать о необходимости соблюдения правил личной и имущественной безопасности.
– Если в отношении вас совершено преступление или вы стали его очевидцем, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102. Своевременное обращение в милицию поможет задержать преступника по горячим следам, а также оказать помощь лицам, пострадавшим от противоправных посягательств, – отметил правоохранитель.
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Лето не за горами! Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан
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