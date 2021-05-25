Лето не за горами! Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан

В милицию регулярно поступают сообщения от минчан, которые в различных общественных местах, а особенно в местах массового отдыха становятся свидетелями неправомерного поведения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За 4 месяца 2021 года привлекались за распитие 304 человека, 16 несовершеннолетних вовлекались в антиобщественное поведение, в том числе и распитие.– сказал. –Милиция напоминает: за купание в запрещенном месте установлен штраф до 3 базовых величин, разжигание костров – до 12 базовых величин. Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест.Также, находясь в местах массового отдыха, не следует забывать о необходимости соблюдения правил личной и имущественной безопасности.отметил правоохранитель.