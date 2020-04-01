Лауреатом премии Астрид Лингдрен стала писательница из Южной Кореи

Писательница и художница из Южной Кореи Пэк Хина стала лауреатом Международной премии памяти Астрид Лингдрен. Об этом сообщили в оргкомитете премии, которая присуждается за достижения в области литературы для детей.

Фото: Astrid Lindgren Memorial Award



В этом году на премию претендовали 237 писателей из 68 стран.

Хина — одна из самых знаменитых детских писателей и художников в Южной Корее, известна своими книгами-картинками с характерными миниатюрными фигурками. Одно из ее наиболее успешных изданий — “Cloud Bread” ("Облачковый хлеб").

Премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в 2002 году. Обладатель премии получает около 500 тысяч долларов.

В этом году церемония вручения премии, запланированная на 1 июня в Стокгольме, отложена из-за пандемии коронавируса.